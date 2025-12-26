İsteğe Bağlı Sigorta Primi En Düşük ve En Yüksek Kaç TL? (2026 Güncel Prim Tutarları)

Sosyal güvencesi bulunmayan, sigortalılık gününü artırmak isteyen veya emeklilik planlamasını kendi imkanlarıyla sürdürmek isteyen milyonlarca kişi tarafından en çok araştırılan konulardan biri “İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?” sorusu oluyor. 2026 yılı için belirlenen yeni tutarlarla birlikte isteğe bağlı sigorta primleri resmen netleşti. İşte 2026 isteğe bağlı sigorta primi için merak edilen en güncel bilgiler, prim tutarları ve ödeme seçenekleri…

2026 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla isteğe bağlı sigorta primleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

En Düşük İsteğe Bağlı Sigorta Primi: 10.568,55 TL

10.568,55 TL En Yüksek İsteğe Bağlı Sigorta Primi: 79.264,24 TL

Bu tutarlar isteğe bağlı sigortalılar için 2026 yılında ödenecek güncel prim aralıklarını ifade etmektedir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ TABLOSU (2026)

2026 yılı isteğe bağlı sigorta primlerini daha net görmek isteyenler için güncel tablo şöyle:

Kategori Prim Tutarı En Düşük İsteğe Bağlı Sigorta Primi 10.568,55 TL En Yüksek İsteğe Bağlı Sigorta Primi 79.264,24 TL

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ KİMLER İÇİN ÖNEMLİDİR?

İsteğe bağlı sigorta, sigortalılık süresi kesintiye uğrayan, çalışmadığı dönemlerde prim ödeyerek emeklilik hakkını sürdürmek isteyen veya sosyal güvence almak isteyen kişiler için büyük önem taşır.

Çalışmayan kişiler

Kendi adına gelir elde etmeyenler

Sigortalı olup prim gününü artırmak isteyenler

Emeklilik planlaması yapanlar

için isteğe bağlı sigorta primi, hem sağlık hem de emeklilik açısından kritik bir güvence sunar.

2026 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

2026 yılı için en düşük isteğe bağlı sigorta primi 10.568,55 TL, en yüksek isteğe bağlı sigorta primi ise 79.264,24 TL olarak belirlenmiştir.

En düşük isteğe bağlı sigorta primi kaç TL?

En düşük prim tutarı 10.568,55 TL’dir.

En yüksek isteğe bağlı sigorta primi kaç TL?

En yüksek prim tutarı 79.264,24 TL olarak açıklanmıştır.

İsteğe bağlı sigorta primi neden önemlidir?

Emeklilik için prim gününü artırmak ve sosyal güvenceyi sürdürmek açısından büyük önem taşır.

2026 isteğe bağlı sigorta primleri ile birlikte hem minimum hem de maksimum ödeme sınırları belirlenmiş oldu. En düşük 10.568,55 TL ve en yüksek 79.264,24 TL olarak açıklanan prim tutarları, sosyal güvenlik güvencesini sürdürmek isteyen milyonlarca vatandaş için büyük önem taşıyor. Emeklilik hedeflerine ulaşmak isteyenlerin bu rakamları dikkate alarak planlama yapması öneriliyor.