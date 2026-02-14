İşten atılan Migros işçisinin mücadelesi devam ediyor

Haber Merkezi

DGD-SEN (Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası) öncülüğünde başlayan ve Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villası önüne taşınan eylemler, DGDSEN’in şirketle görüşmelere başladığı bir zemine taşındı. DGD-SEN, görüşmeler sırasında eylemlere ara verildiğini duyurdu. İlk kez 9 Şubat günü bir araya gelen taraflar, 11 Şubat yeniden bir araya geldiler. İşverenle yapılan görüşmeler üzerine 9 Şubat tarihi itibariyle eylemlerin erteleme kararı alındı. Dün yapılan son toplantının ardından açıklama yapan DGDSEN, görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığını duyurdu.

DGD-SEN tarafından yapılan açıklamada, "Migros işverenliği ile sendikamız arasında yürütülen görüşme süreci, işverenliğin uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkanmıştır. Şarta bağlı bir görüşme zemini önerilmiş, ancak özellikle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi konusunda sergilenen uzlaşmaz yaklaşım süreci çıkmaza sürüklemiştir" denildi.

Depo işçilerinin işkolu değişikliğine ilişkin görüşmelere dair de bilgi veren sendika açıklamasında, "İşkolu itirazımızın devam ettiği, ancak süreci tıkamamak adına bu başlığın müzakereyi engelleyici bir noktaya taşınmayacağı da tarafımızca ifade edilmiştir. İşkolu itirazımızın Bakanlık veya yargı mercilerince kabul edilmesi halinde Migros yönetiminin bu sonuca yasal çerçevede saygı göstereceği de kararlaştırılmıştır. Kadroya geçirilmeyen temizlik işçileri ve depoda kalan diğer taşeron işçilere ilişkin talebimiz ise toplantıda sonuçlandırılamamıştır" ifadeleri yer aldı.

"Zafere çok yakınız" denilen açıklama şöyle sona erdi: "İş akitleri sona erdirilen işçilerin ayrımsız biçimde işe başlatılması, ayrılmak isteyenler bakımından ise yasal hakları ve uygun ek menfaatler sağlanarak sürecin mutabakatla sonuçlandırılması talebimize Migros yönetiminin atılan işçilerin büyük çoğunluğunun geri alınmayacağı yönündeki beyanları ve demokratik hak arama mücadelesini kriminalize eden bir dil ile gerçekleştirilen işten çıkarmalar sendikamız açısından kabul edilemezdir. Kazanımların bedeli olarak yüzlerce işçinin kış ortasında işsiz bırakılmasını dayatan hiçbir çözümü kabul etmiyoruz. Kazanımlarımıza da, işten çıkarılan arkadaşlarımıza da sahip çıkıyoruz. Birlikte direndik, birlikte kazandık, birlikte yararlanacağız. Gelinen aşamada süreç, özellikle işten çıkarılan 303 işçinin işe geri dönüşü ve kısmi taşeron uygulamasının devamı noktasında kilitlenmiştir.

Tek bir işçi arkadaşımızı geride bırakmadan mücadeleye devam ediyoruz. Direne direne kazanacağız. Tüm Türkiye’yi bu direnişi sahiplenmeye, Migros’u boykot etmeye ve bulundukları her yerde sesimizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz."

∗∗∗

TİS MASASINDA ‘İŞE İADE’ TALEBİ

Migros depolarında iş bırakma eylemleri sırasında “Kod 49” gerekçesiyle 303 işçinin işten çıkarılması, toplu sözleşme sürecinin ana başlıklarından biri haline geldi. Taşerondan Migros kadrosuna alınan depo işçilerinin işkolu, 10 No’lu ‘ticaret-büro-mağazacılık’ işkoluna taşındı. 10 No’lu işkolunda örgütlü ve Migros AŞ’de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için yetkili sendika olan Tez-Koop-İş’in işveren ile TİS toplantıları devam ediyor. Tez-Koop-İş, TİS müzakerelerinde, işten atılan işçilerin işe geri alınması talebini masaya taşıdı.

TİS toplantı tutanağına eklenerek kayıt altına alınan talebe göre Tez-Koop-İş, Migros Ticaret A.Ş.’ye bağlı depo işyerlerinde işten çıkarılan işçilerin durumunun yeniden değerlendirilmesini ve sorunun sosyal diyalog–uzlaşma yoluyla çözülmesi için somut adım atılmasını istedi. Tutanakta, fesihlerin TİS görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesinin çalışma barışını zedelediği, deneyimli işçilerin işten çıkarılmasının üretim/iş organizasyonu yanında sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. TİS’in yürürlük süreci de gözetilerek hak kayıplarının önlenmesi talep edildi. İşveren tarafı ise depo işyerlerinde çalışma düzenine aykırı eylemler ve disiplin değerlendirmeleri gerekçesiyle fesihlerin mevzuata uygun yapıldığını iddia etti. Buna karşın sendikanın talebinin işletme gerekleri, performans, organizasyon ve işgücü planlaması kriterleri çerçevesinde gözden geçirilebileceği tutanağa geçti.