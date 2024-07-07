İşten atmalara karşı CMS işçileri bir araya geliyor

İzmir’in farklı ilçelerinde faaliyet gösteren CMS Jant fabrikalarında son 1,5 yılda yüzlerce işçi işten çıkarıldı. CMS işçileri bugün Gaziemir’de bir araya gelecek.

İzmir'de Çiğli, Bornova ve Gaziemir'de faaliyet gösteren CMS Jant fabrikalarında son 1,5 yılda binden fazla işçi işten çıkarıldı. Emekçileri kıdem, ihbar tazminatını ve işsizlik maaşından yoksun kılan Kod-46 kapsamında olan "işverenin niyetini kötüye kullanma" gerekçesiyle işten atıldığı öğrenildi. CMS işçileri, bugün saat 14.30’da Gaziemir ESBAŞ girişinde buluşarak işten çıkarmaları protesto edecek.

Basın açıklamasına Lezita’da işten çıkarılan işçilerin de katılarak destek vereceği belirtildi. İşten atılan CMS işçileri tarafından yapılan çağrıda, işten çıkarmalarda ihbar tazminatlarının, rapor günlerinin gasbedildiği; arabulucu sözleşmesinin fabrika içinde imzalanmasına kadar her türlü yasal haklarının sonuna kadar çiğnendiği vurgulandı.

Emekçilere yönelik saldırının her alanda giderek arttığı belirtilen çağrıda, “Topyekûn saldırılara topyekûn karşılık vermeden, sesimizi her noktada birleşik şekilde yükseltmeden bu girdabı aşmamız zor olacaktır. İşte bu yüzden 7 Temmuz pazar günü Gaziemir ESBAŞ önünde CMS işçilerine ve tüm işçilere sesleneceğimiz basın açıklamasına işçi ve emekçileri, emek dostlarını davet ediyoruz” denildi.

Fabrikada 2,5 yıldır çalıştığını anlatan bir işçi, patron tarafından onurlarının kırıldığını anlattı. İşçi şunları söyledi: "Yüzlerce işçiyi herhangi bir sebep göstermeden işten çıkardılar. Beni odaya çağırdıklarında neden işten çıkarıldığımı sordum ancak orada bana hiçbir şey söylemediler. İşten çıkarılan işçileri yan yana getirmemek için günün farklı saatlerinde çağırılıp görüşülüyor. En büyük korkuları biz işçilerin yan yana gelmesi. Yıllarca çalışan emek veren insanların hakkını vermediler. Bu fabrikada insanları gece saat 02.00’de işten çıkardılar. Gecenin o saatinde insanlar eşine, çocuğuna, ailesine bu durumu nasıl anlatabilir. Burada biz işçilerin onurunu kırmak için her şeyi yaptılar."