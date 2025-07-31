Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İşten çıkan şahıs 15 gündür kayıp

Ajans Haberleri
  • 31.07.2025 15:30
  • Giriş: 31.07.2025 15:30
  • Güncelleme: 31.07.2025 15:30
Kaynak: İHA
İşten çıkan şahıs 15 gündür kayıp

Şanlıurfa’da işten çıktıktan sonra ortadan kaybolan 50 yaşındaki şahıstan 15 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, 17 Temmuz günü yaşandı. Saat 18.30’da işten çıkan 50 yaşındaki İdan Eren, iddiaya göre otobüse binerek şehir merkezindeki Topçu Meydanına gitti. Gece saat 02.30’a kadar burada kaldığı iddia edilen şahısın, daha sonra ticari bir taksiye binerek ortadan kaybolduğu belirtildi. Eşinden 15 gündür haber alamayan Rukiye Eren, hayatından endişe ettiğini belirtti. Polise kayıp başvurusu da yaptıklarını söyleyen Rukiye Eren, eşinin ticari taksiye bindikten sonra DSİ’ye ait sulama kanalı bölgesine gittiğini, ondan sonra kendisine ulaşamadıklarını söyledi.

BirGün'e Abone Ol