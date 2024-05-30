İşten çıkarılan belediye işçileri eyleme başladı

Emek Servisi

AKP’li Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçiler direnişe başladı. İşçiler, belediye binası önünde oturma eylemi yaparak yönetimi protesto etti.

Yerel seçimlerin ardından göreve gelen AKP’li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 400’e yakın işçiyi işten çıkardı. Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, dün belediye önünde oturma eylemi yaparak belediye yönetimini protesto etti. Eylem sırasında söz alan Belediye-İş İzmir Çevre Belediyeler Şube Yöneticisi Erdal Kutlu, sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Bayram öncesi işten çıkarılan işçilerin bayramlarının zehir edildiğini söyleyen Kutlu, ”İşten atılan hiçbir arkadaşımız bankamatik işçisi değil. Belediyenin kaynaklarının siyasi rant için kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Belediye İş Sendikası Çevre İlçeler Şube Başkanı Cumali Akay ve işçiler işten atmaların devam edeceği endişesini yaşadıklarını söyledi. Belediye yönetimine ulaşamadıklarını belirten Akay, ”Ama ne yazık ki Belediye Başkanı görev aldığı andan itibaren belediyeyi kaosa sürüklemeye devam ediyor. Pehlivan, yine bu dönemde birçok işçi arkadaşımıza mobbing uygulayarak ‘toplam çözüm’ adı altında diğer birimlere gönderdi. Seçim öncesi 1300 işçiyle hizmet verirken, seçime kısa bir süre kala binlerce işçiyi işe alarak sayıyı 5 binlere ulaştırdı. Belediye Başkanı, bugüne kadar 400 işçiyi işten attı, önümüzdeki günlerde işçi atmaya devam edeceğini bu sayının 1300’lere varacağını tahmin ediyoruz” dedi.