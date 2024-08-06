İşten çıkarılan Kemalpaşa Belediyesi işçileri direniş başlattı: Kazanacağız!

İzmir Kemalpaşa Belediyesi’nde 127 işçinin işten atılmasıyla direniş başladı. İşçiler, işlerine geri dönene kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’nde 127 işçinin işten çıkartılmasının ardından eylemler başladı. Belediye binası önünde kurdukları çadırla direnişi başlatan işçilere Kemalpaşalılar ile CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Cemil Balyeli, Mehmet Akhöyük ve Selçuk Karakülçe de destek verdi.

Belediye önünde direnişini sürdüren işçiler, mesaisi biten işçilerin de katılımıyla dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın metnini okuyan Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, Kemalpaşa Belediyesi’nde CHP'nin bir kez daha iktidar olduğunu vurguladı ve "Mehmet Türkmen, belediyede çalışan işçi arkadaşlarımızın oylarıyla başkan seçildi. Seçim öncesi konuşmalar çabucak unutulmuş, belediyenin ekonomik sorunları ve bazı işçilerin işe gelmeden maaş aldığı iddiası ile birlikte dersane gibi sosyal ve kültürel alanların kapatılacağı söylentisiyle işçi çıkışları gündeme gelmiştir" dedi.

“MADEM ÇALIŞMIYORLARDI...”

Son görüşmenin ardından ne Türkmen’den ne de bürokratlarından bilgi alınamadığını dile getiren Genç, “Kamuoyunda çalışmayanları çıkardık paylaşımlarını kabul etmiyoruz ve buradan Mehmet Bey'e soruyoruz. Madem çalışmayan işçiler vardı, bu işçilere niçin dört aydır maaş ödediniz ve niçin bu isimler hakkında işlem yapıp disiplin kuruluna sevk etmediniz? Ekonomik sorunların olduğunu iddia ettiğiniz belediyede, çıkışlarını yaptığınız İşçilerin işçilik alacaklarının çok daha fazla bir yüke karşılık geldiğinin farkında değil misiniz? Zorunlu toplu işten çıkış koduyla işçi çıkışı yaptığınız Cuma gününden bir gün önce hangi gerekçeyle şirkete personel girişi yaptınız” dedi.

Son olarak tüm diyalog kanallarını açık tutarak bu yanlış tutumdan dönüleceğine inandıklarını sözlerine ekleyen Genç, "Süreci görüşmek üzere bir araya geleceğimize, üyelerimizin işlerine geri döneceğine inanıyoruz. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.