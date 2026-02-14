İşten çıkarılan ŞOK Depo işçileri: Alın terimizin karşılığı sistemli şekilde gasp edilmekte

Trabzon’da, ŞOK Marketler deposunda çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçilerin tazminatsız çıkarılmasının ardından başlattıkları eylemler devam ediyor.

İşçiler adına açıklama yapan Hüseyin Şahin, "İş bırakma eylemimiz karşısında, ŞOK Depo yönetimi, bizimle sorunu çözmek yerine, market işçisi kardeşlerimizi, eldiven ve güvenlik önlemleri almadan depolarda bizim yerimize çalışmaya zorladı. Bu, açıkça suçtur. Anayasa güvencesi altındaki sendikalı olma özgürlüğümüzü tanımadılar. Sendika üyesi olmamız ve haklı iş bırakma eylemimize rağmen, Pazar günü, Ramazan arifesinde, haklı olduğumuzu bilmelerine rağmen, kışın ortasında bizleri Kod 49 ile işten çıkardılar. Bu süreçte hem yasal haklarımızın kullanımına engel oldular, hem de 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama' kodu olan Kod 49 ile cezalandırıldık" dedi.

Trabzon’da ŞOK Marketler deposunda çalışan ve "işçinin görevini yapmamakta ısrarcı olduğuna" ilişkin kod 49 ile tazminatsız işten çıkarılan işçiler Kahramanmaraş Caddesi'nden Meydan Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından işten çıkarılan işçiler adına basın açıklamasını yapan Hüseyin Şahin şunları söyledi:

"Şok Mağaza Market Zincirlerinin depo çalışanları olarak yıllardır görmezden gelinen, müdahale edilmeyen çalışma koşullarımıza dair bizler bir araya geldik. Depo işi ağır bir iştir, ancak depo çalışanları olarak bizler bu ağır iş yükü karşısında havalandırmasız depolarda, palet ayarlamaları dahi yapılmadan yüksek paletlerde çalışmaya zorlandık. Türkiye'nin her yerinde market raflarını dolduran bizler depoların içerisinde ısınma ihtiyacımızdan çalışma alanımızın temizliğine, su içeceğimiz sebile kadar en temel problemlerimizin dahil yönetim ve amirler tarafından göz ardı edildiği, buna dair sesimizi çıkartmamızın engellendiği bir muameleye maruz kaldık.

"KANUNDAN DOĞAN HAKLARIMIZI KULLANMAMIZ BASKIYA VE MOBBİNGE BAHANE OLDU"

Çalışma koşullarımız bir yana dursun, yetmeyen ödemelerimizi yettirmek için yaptığımız fazla mesailerimizin ücretlerinin ödemesinde dahi çok sorunlar yaşadık. Çalışanlara keyfi ve eksik tutarlar yansıtılmakta, alın terimizin karşılığı sistemli şekilde gasp edilmektedir. Banka promosyon hakkımızın akıbeti hakkında ciddi şüpheler bulunmaktadır. Kişisel hakkımız olan promosyon gelirine dahi el uzatılmaktadır. Yasal hakkımız olan izin hakkımızı özgürce kullanmamız yine amirler eliyle Şok Depo yönetimi tarafından engellendi, kanundan doğan haklarımızı kullanmamız baskıya ve mobbinge bahane oldu. Tüm bunlar olurken yoğun toz altında çalışmaktan dolayı solunum yollarımız zarar görmekte, verilen eldiven ve kıyafetler kalitesiz olduğu için cilt problemleri yaşamaktayız. Bu sebeple bizler çalıştığımız, emek ettiğimiz bu depolarda insana yakışır şekilde çalışmak, çalışma şartlarımızı daha iyi hale getirebilmek için aramızda görüşmeler yaptık, birbirimize güvendik ve kanundan doğan haklarımızı korumak için depo işçileri olarak bir yol yordam arayışına girdik.

"MARKET İŞÇİSİLERİ ELDİVEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMADAN DEPOLARDA BİZİM YERİMİZE ÇALIŞMAYA ZORLANDI"

İş Sağlığı ve Güvenliğinin olmadığı Trabzon Şok Depo'da sendikamız DGD-SEN'e üye olarak hem yetersiz çalışma koşulları açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesinden hem de eksik ücret ödemesinden dolayı İş Kanunu 34. maddeden kaynaklanan 'Çalışmaktan Kaçınma' hakkımızı kullanarak iş bıraktık. İş bırakma eylemimiz karşısında Şok Depo yönetimi bizimle meseleyi çözme yoluna gitmek yerine market işçisi kardeşlerimizi eldiven ve güvenlik önlemleri alınmadan depolarda bizim yerimize çalışmaya zorladı. Açıkça suç işlediler. Anayasa güvencesinde olan sendikalı olma özgürlüğümüzü tanımadılar. Sendika üyesi olmamız ve haklı iş bırakma eylemlerimize karşı pazar gününde, ramazan arifesinde haklı olduğumuzu bilmelerine rağmen kışın ortasında bizleri kod 49 ile işten çıkarttılar. Bu süreçte hem kanundan doğan haklarımızı kullanmamız engellenirken hem de 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama' kodu olan kod 49 ile cezalandırılmış durumdayız."