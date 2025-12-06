İşten çıkarıldıktan sonra kendini ateşe veren işçi Nuh Mercimek yaşamını yitirdi

Maraş’ın Afşin ilçesinde haksız yere işten çıkarıldığını ve belediye çalışanları tarafından darp edildiğini söyledikten sonra belediye binası önünde kendini ateşe veren işçi Nuh Mercimek, tedavi gördüğü Urfa’daki hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşil Afşin adlı yerel haber sitesinin aktardığına göre Mercimek, dün aracını Afşin Belediyesi’nin önüne park ederek kapıları kilitledi. Araç içinde üzerine benzin döktüğü anları ise sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Canlı yayında Afşin Belediyesi personeli tarafından darp edildiğini ifade eden Mercimek, “Bugün kendimi intihar edeceğim. Beş çocuğum var, kirada oturuyorum. Belediye başkanı bir şey yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanım, gerekli yerlere başvurdum ama Afşin’de adalet yok. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca darp edildiğine dair sağlık raporu bulunduğunu da söyledi.

Belediye binası önünde kendini ateşe veren Nuh Mercimek’in ağır yaralı olarak kaldırıldığı Urfa’daki hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

BELEDİYE İDDİALARI REDDETTİ

Olayın ardından bir açıklama yapan Afşin Belediyesi, işten çıkarma ve darp iddialarını reddetti.

Mercimek’in Afşin Kaymakamlığı tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici olarak istihdam edildiğini, sürenin dolmasıyla birlikte işten ayrıldığını ve bu sürecin belediye yetkisinde olmadığını savundu.

Belediye ayrıca Mercimek’in darp edildiği iddiasının “gerçek dışı” olduğunu öne sürerek, birkaç ay önce iş talebiyle belediyeye geldiğini, TYP süresinin sona erdiğinin kendisine iletilmesi üzerine “sinir krizi geçirip kendine zarar vermeye çalıştığını” iddia etti.

Halktv.com.tr'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre işçinin hastane raporunda konu 'Adli vaka' olarak değerlendirildi. Raporda, "Hastanın sol yüzünde kızarıklıklar mevcut. Sol kulak arkasında kanamalar mevcut" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.