İşten çıkarmama şartı sıfır zam, prim

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON’da çalışan yüzlerce işçinin işten çıkarılmasıyla ilgili kriz derinleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Toplu iş sözleşmesi (TİS) uyarınca 2025 Eylül ayında ayrıca TÜFE nispetinde ek iyileştirme yapılması gerekecek, işçi başına aylık/brüt maliyet 180-210 bin liraya çıkacaktır. Belediyemiz bütçesiyle bunun karşılanması mümkün değildir” dedi. Tugay, 'işe devam ve özendirme' primlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Diğer iştiraklerdeki işçilerimiz ve örgütlü oldukları sendikalar aynı ücretleri emsal göstererek kendileri bakımından da uygulanmasını talep etmektedirler. Bu ücret artışlarında direnildiği takdirde işçi sayısının azaltılması zorunlu bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır." Tugay, açıklamasında işten çıkarmaları durdurmak için "Eylül ayında sıfır zam" ve bahsedilen primlerin kaldırılmasını şart koştu.

GERİ ADIM YOK

Belediye-İş Sendikası’nın BirGün’e yaptığı açıklamada ise İZDOĞA’da 22, İZULAŞ’ta 19 ve İZBETON’da 10 işçi için tebligat hazırlandığı bildirildi. Tebligatların henüz ulaşmadığı belirtilen açıklamada, “Bizim suçumuz işçi olmak mı yoksa yoksul olmak mı? Eylülde 130 bin lira ücret olacaksa biz gelelim ek protokolle enflasyonu geriye çeksinler. Ama öyle bir ücret yok. İşçiler 55 ile 65 bin lira ücret alıyor. Buna yan haklar girdiği zaman 75 bin lira bandında bir ücrete ulaşıyor. Eylüldeki artışla da, 60 bin liranın yüzde 10’u brütte 6 bin lira yapıyor. Nete vurduğumuz zaman da 3 bin 500 lira gibi bir ücret yapar. Öyle 120 bin, 130 bin lira gibi bir durumun imkanı yok. Bu şartlarda genel merkezimizin tutumu da mevcut TİS’ten geri adım atılmaması yönünde” ifadeleri yer aldı.