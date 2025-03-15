İşten çıkarmaya yargıdan engel

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ABD’de federal işgücünü azaltmak için devlet kurumlarına savaş açan Başkan Donald Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalarına karşı tepki sürerken yargı kararları birbiri ardına geliyor.

San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup'un ardından Maryland Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı James Bredar da işten çıkarılan binlerce federal çalışanın işe iadesine karar verdi.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti. Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalara karşı protestolar düzenlenirken ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine karşı 20’den fazla dava açmıştı.

HİLE YAPIYORLAR

San Francisco bölge mahkemesi yargıcı Alsup, Beyaz Saray’ın federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin olmadığını belirterek Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki departmanlardan Trump yönetimi tarafından işten çıkarılan binlerce çalışanın derhal geri alınması talimatını verdi. Alsup, Trump yönetiminin işten çıkarmaları “kötü performansa” bağlayarak işgücünü azaltmaya ilişkin federal yasaları atlatmaya çalıştığını belirterek bunu “bir hile” olarak nitelendirdi.

BEYAZ SARAY İTİRAZ ETTİ

Trump yönetimi, Yargıç Alsup’un kararına itiraz etti. Kararı Başkan’ın yetkilerini ihlal etme girişimi olarak nitelendiren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bu saçma ve Anayasa’ya aykırı emre derhal karşı koyacağız” dedi.

Maryland’deki ABD Bölge Yargıcı Bredar da saatler sonra benzer bir karar alarak Demokratların yönettiği 20 eyalet ve Columbia Bölgesi tarafından açılan davada Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalar için gerekli yasal prosedürleri izlemediğine hükmetti. Bredar, Ticaret Bakanlığı, Tüketici Mali Koruma Bürosu ve Çevre Koruma Ajansı gibi 18 federal kurumdan işten çıkarılan deneme süresindeki çalışanların görevlerine geri dönmesini sağladı.