İşten çıkartılan işçiler: Mücadeleyi bırakmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan 360 Belediye-İş üyesi işçi, haftalardır süren direnişlerini belediye meclisi toplantısına taşıdı. İşe iade talebiyle Egemenlik Binası önünde nöbet tutan işçiler, toplu işten çıkarmalara karşı kararlılık mesajı verdi.

Sürece ilişkin BirGün’e açıklamada bulunan Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay, “Mücadele nereye giderse gitsin devam edeceğiz” dedi. İşçilerin günden güne kalabalıklaştığını vurgulayan Atalay, “Mesai bitimi diğer arkadaşlarımız da destek oluyor, halktan da katılım var. Çünkü burada gerekçesiz bir işten atım var” şeklinde konuştu.

Öte yandan işten çıkarmaların ardından İZSU’da çalışmaların aksadığını aktaran Atalay, “İZSU durma noktasına geldi. Kentin her yerinden arıza bildirimi geliyor. Ben bir kez daha sesleniyorum, burada bir haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk var. Burada işçi kıyımı var. Kıyıma karşı mücadeleyi bırakmayacağız” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyeye bağlı İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinde çalışan bin 30 işçinin işten çıkarma sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Tugay’ın açıklamalarının ardından 368 işçinin işine son verilmişti. Sendika ise toplu işten çıkarmalar üzerine eylem kararı almış, Tugay’ın ofisinin de bulunduğu Egemenlik Binası önünde nöbete başlamıştı.