İstiare (eğretileme) ne demek? İstihareye yatmak ne demek? İstiare kelimesinin kullanımı ve örnekleri

Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan istiare, söz sanatları arasında sıkça karşımıza çıkar. Özellikle Türkçe paragraf soruları ve sınavlarda, istiare nedir, nasıl kullanılır gibi sorularla karşılaşmak oldukça yaygındır.

Bu makalede istiare sanatı hakkında detaylı bilgi verilecek, merak edilen sorular cevaplanacak. Ayrıca sınavlarda çıkabilecek örnek paragraflar da analiz edilecektir. Ek olarak “istiareye yatmak” deyiminin anlamına da değineceğiz.

İSTİARE NE DEMEK? İSTİARE TDK SÖZLÜK ANLAMI

İstiare, bir varlığın veya kavramın, benzerlik yoluyla başka bir varlık veya kavram yerine kullanılmasıdır. İstiare, teşbihin (benzetme) bir türüdür ve yalnızca benzeyen ya da benzetilen kullanılarak yapılır. İstiare, soyut kavramları somutlaştırarak anlatımı daha güçlü ve etkileyici hale getirir.

İSTİARE KELİMESİNİN KÖKENİ

İstiare kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür ve “ödünç almak” anlamındaki ‘i’tiyâr kökünden türemiştir. Bu köken, bir kelimenin başka bir varlık ya da kavramdan özellik ödünç almasını ifade eder.Türkçeye edebi bir terim olarak yerleşen istiare, dilimize Arapçadan geçmiştir ve mecazlı anlatımın temelini oluşturur.

İSTİARE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Açık İstiare: Sadece kendisine benzetilenin kullanıldığı istiaredir.

Örnek: “Kükreyen dalgalar sahili dövüyordu.”Burada dalga, aslana benzetilmiş ve aslanın kükreme özelliği dalgaya aktarılmıştır.

Kapalı İstiare: Sadece benzeyen kullanılarak yapılan istiaredir.

Örnek: “Bu bahçenin bülbülü artık susmuştu.”Burada bülbül, bahçedeki bir kişi veya şair yerine kullanılmıştır.

İSTİARE SANATININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Teşbihin bir unsuruna dayanır: ya benzeyen ya da benzetilen yer alır.Soyut veya karmaşık düşünceleri daha anlaşılır hale getirir.Anlatıma güçlü bir etki kazandırır.Genellikle mecazlı ifadelerde kullanılır.

İSTİARE NASIL BULUNUR?

Bir cümlede ya da metinde benzetme yapılmış, ancak teşbihin sadece bir öğesi (benzeyen veya kendisine benzetilen) kullanılmışsa istiare vardır.

İSTİARE İLE TEŞBİH ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Teşbihte tüm öğeler kullanılırken (benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve edatı), istiarede sadece benzeyen veya benzetilen bulunur.

İSTİARE GÜNLÜK HAYATTA KULLANILIR MI?

İstiare, mecazlı anlatımın yoğun olduğu deyimler ve atasözlerinde istiare sıkça yer alır.

AÇIK VE KAPALI İSTİARE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Açık istiarede kendisine benzetilen varken, kapalı istiarede sadece benzeyen bulunur.

İSTİARE SANATI ÖRNEKLERİ NELERDİR?

“Gökyüzü ağlıyordu.” (Açık istiare: Gökyüzü, insana benzetilmiş.)“Bu sınıfın kartalı sensin.” (Kapalı istiare: Kartal, bir öğrenci yerine kullanılmış.)

TÜRKÇE PARAGRAF SORULARINDA İSTİARE ÖRNEKLERİ

Örnek 1“Göz alabildiğine uzanan buğday tarlaları, sarı bir denizi andırıyordu. Rüzgâr estikçe bu deniz dalgalanıyor, bir o yana bir bu yana salınıyordu.”

Açıklama: Bu parçada açık istiare kullanılmıştır. Buğday tarlaları, denize benzetilmiştir; ancak benzetme yönü (uzunluk ve dalgalanma) açıkça belirtilmiş, deniz kendisine benzetilen olarak kullanılmıştır.

Örnek 2“Bu köyde herkes sustu; bülbüller çoktan kanat çırpıp gitmişti. Şimdi dallar sessiz, bahçeler ıssızdı.”

Açıklama: Burada kapalı istiare kullanılmıştır. Bülbüller, köydeki konuşkan ya da yetenekli insanları temsil etmektedir. Ancak doğrudan benzeyen (insan) yerine sadece bülbül kullanılarak kapalı istiare yapılmıştır.

İSTİHAREYE YATMAK NE DEMEK?

Türk kültüründe kullanılan “istiareye yatmak” deyimi, bir sorunun cevabını rüyada görmek amacıyla yatmadan önce dua ederek uyumayı ifade eder. Genellikle bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için yapılır. Halk arasında sıkça kullanılan bu deyim, kaderin veya rüyaların insanlara bir mesaj vereceğine inanılarak uygulanır.