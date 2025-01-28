İstifa etmek için neyi bekliyorsun?

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’deki 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın üstünden bir hafta geçti. Bu bir hafta içinde belediye, otel sahibi, İSG uzmanı ve otelin aşçısı bile suçlandı. Ancak denetleme yetkisini elinde bulunduran Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakan Mehmet Nuri Ersoy tüm suçlamalardan azade kaldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 20’ye yakın kişi tutuklandı. Tek bir bakanlık yetkilisi hakkında soruşturma açılmadı.

Bakan Ersoy ise sorumluluğun belediyeye ait olduğunu iddia eden açıklamalarda bulundu. Bakan böyle söylese de süreç içinde yaşananlar tam tersini gösterdi. Savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi hazırladığı ön raporda denetim yetkisinden bakanlığın sorumlu olduğu otel sahibinin de kusurlu olduğu ifade edildi.

Otel sahibi Halit Ergül Bakanlığın en son 15 Aralık’ta denetim yaptığını ve herhangi bir yangın önleminde sıkıntı görmediğini itiraf etti. Önceki akşam da İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Bolu İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada denetim yetkisinin Bakanlık’ta olduğu bir kez daha vurgulandı.

İstifanın ‘İ’sinden bahsetmeyen Bakan Ersoy’un tavrını ise içinde bulunduğu durum özetliyor. ETS Tur’un sahibi olan Bakan Ersoy’un birçok oteli bulunuyor. Aynı zamanda ETS Tur üzerinden ülkedeki hemen hemen tüm oteller için rezervasyon yaptırılıyor. ETS Tur bunun için otellerden komisyon alıyor. Ersoy’un durumu şu: Hem bakan hem denetleyen hem satan hem komisyon alan.