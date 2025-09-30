İstifa ettirilen AKP'li başkan hakkında iddia: "Tefecilik yoluyla arazilere kondu"

AKP İzmir Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet’in istifasının ardından tefecilik yaptığı iddia edildi. İki köylü, Mollaahmet’in aracılığıyla borç alıp tapularını kaybettiklerini, tehdit edildiklerini ve toplamda 28 kişinin benzer şekilde mağdur edildiğini belirtti. Mollaahmet hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AKP'de geçtiğimiz hafta büyük bir istifa depremi yaşandı. İl başkanlarının istifasının ardından İzmir'de de AKP teşkilatında istifa depremi yaşandı. İzmir'de altı ilçenin AKP başkanı istifa etti. Bunlardan biri de AKP Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet'ti.

Halk TV'de yer alan habere göre Mollaahmet'in tefecilik yaptığı iddia edildi.

Paraya sıkışan İhsan Yılmaz, AKP'li Mollaahmet'in aracılığı ile Yaşar Bulgurcu'dan 200 bin lira aldığını bu parayı da ödeyemediği için kardeşlerinin evlerinin olduğu araziye el konduğunu söyledi.

Ailesinin evsiz kalma tehlikesi nedeniyle intiharın eşiğinde olduğu öğrenilen Yılmaz, Mollaahmet ve Bulgurcu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, şunları anlattı:

"İcraya düştük, Ziraat Bankası'nda Ziraat Bankası'nda 89 bin liramızı Yaşar Bulgurcu ödedi. Biz buna ayda 16 bin lira faiz ödüyoruz. Sami bana "Git ondan al" dedi. Gittim ondan aldım. Sami, Kınık'ta AK Parti İlçe Başkanı. Hatta bana Sami dedi ki 'Sana abi çok kötüye gidiyorsun' Sami'nin dükkanında 3-4 sefer buluştuk. Tapuyu para karşılığı verdim, araziyi satmadım. Parayı getirmezsen başka bir aileye devrederiz dedi. Tapu benim babamdan kalma. Biraderlerimin hiçbirinin de haberi yoktu."

Bir diğer köylü Gürsoy Abaydın da AKP'li Mollaahmet'in tefecilik yaptığını öne sürdü. Abaydın, Mollaahmet'e güvendiğini fakat arazisinden olduğunu söyledi. Abaydın, Yılmaz ve kendisi gibi 25 kişinin bu tefecilik ağına düştüğünü ifade etti.