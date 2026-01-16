İstifa iddialarını yalanlayan Ahmet Akın, Özgür Özel'i ziyaret etti

CHP'den istifa edeceği iddialarını yalanlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "CHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i ziyaret ettim. Çalışmalarımız hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Sn. Genel Başkanımıza misafirperverlikleri ve değerli görüşleri için teşekkür ederim."

AHMET AKIN NE DEMİŞTİ?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye Meclisi’nde konuya ilişkin şunları kaydetmişti:

"İnanın ben her günümü Balıkesir'in bildiğimiz sorunları için uğraşmakla acil sorunlarını masaya yatırıp çözmekle İhtiyaçlarını taleplerini gidebilmekle ilgili çalışıyorum ve böyle yapmaya devam edeceğim. Burada şunu da altını çizmem lazım: Hangi hemşerim gelirse gelsin kim benim yanıma gelirse gelsin cenabı Allah şahittir hiç kimseye hangi partiye oy verdin diye sormadım. Tek bir soru sordum, size nasıl yardımcı olabilirim? Defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisidir.

Evet AKP'nin seçmeninden, MHP destek seçmeninden destek aldım sağ olsunlar. Bunu da büyük bir gururla söylüyorum işin en zoru bir tarafa yatmaktır ama ben zoru tercih ettim. Bir kez daha net bir şey söyleyeyim ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin mensubuyum değerli arkadaşlar. Ancak büyük Balıkesir ailemle ilgilenmek de benim görevim ve onun için de çalışmak istiyorum."