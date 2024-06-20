İstihbarat faaliyetine mercek

Haber Merkezi

Alman iç istihbaratı BfV’nin raporuna göre Türk istihbarat servisleri Almanya’da ‘‘yüksek yoğunlukta’’ faaliyet gösteriyor. BfV ayrıca Almanya’daki Gazze gösterilerine değinirken Türk grupların rolüne dikkat çekiyor. DW’de yer alan habere göre Almanya’nın iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) bu hafta açıkladığı 2023 yılı raporunda Türkiye’nin Almanya’daki casusluk faaliyetlerine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini paylaştı.

Raporda Almanya’da casusluk, istihbarat kaynaklı siber saldırılar, proliferasyon ve kanunsuz nüfuz operasyonlarında yer alan başlıca aktör bulunduğu belirtiliyor ve bu aktörler Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak sıralanıyor.

Ayrıca bu devletlerin istihbarat servislerinin yürüttükleri faaliyetlerin ‘‘Almanya ve Alman çıkarları için bir tehdit oluşturduğu’’ vurgulanıyor. 408 sayfalık raporun ‘‘Yabancı bir güç için casusluk, siber saldırılar ve güvenliği tehdit eden diğer istihbari faaliyetler’’ başlığı altında, Türk istihbaratının da Almanya’da yürüttüğü istihbarat ve nüfuz etme faaliyetleri mercek altına alınıyor. Casusluk faaliyetlerinin sadece bilgi edinmek için değil, aynı zamanda söz konusu ülkelerin muhalif olarak sınıflandırdıkları grupları Almanya’da izlemek, gözetlemek ve nüfuz etmek için yürütüldüğü belirtiliyor. BfV’nin raporunun, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin İstihbarat Servisleri’’ başlığı altında, ‘‘Türk istihbarat servisleri Türk devlet aygıtının merkezinde yer alıyor’’ saptaması aktarılıyor.