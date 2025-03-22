İstihbarat şefi Bar’ı görevden aldı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine olan güvenini kaybettiğini açıklamasından bir hafta sonra İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in başkanı Ronen Bar görevden alındı. Bar'ın halefi atandığında ya da en geç 10 Nisan'a kadar görevinden ayrılacağı belirtildi.

Şin Bet aynı zamanda Netanyahu'nun yakın yardımcılarını da gizli belgeleri yabancı medyaya sızdırmak ve Hamas'a önemli miktarda mali yardımda bulunduğu bilinen Katar'dan para almak gibi ulusal güvenliği ihlal iddialarıyla soruşturuyor.