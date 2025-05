İstihdam artmalı müzeler ayakta kalmalı

Tuğçe ÇELİK

Her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemine dikkat çekmek amacıyla 1977’den bu yana dünya çapında kutlanan Uluslararası Müzeler Günü’nde birçok müze düzenlediği ücretsiz etkinliklerle kitleler için bir çekim merkezi haline geliyor.

Türkiye'de müzelerin ve müzeciliğin gelişmesi için çalışmalar yürüten Müzeciler Derneği (MÜZEDER) müzelerin dezavantajlı gruplar, bölgeler ve tüm kesimler için ulaşılabilir kılınması adına engelsiz müze, ulaşılabilir müze, çocuk dostu müze gibi çalışmalarıyla dikkat çekiyor. MÜZEDER Başkanı Hakan Melih Aygün, 18 Mayıs’ın dünya kültür mirasının korunması, müzeciliğin tanıtılması, toplumun gelişiminde müzelerin rolünün vurgulanması ve müze çalışanlarının sorunlarının görünür kılınması açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Aygün, “Koruma, muhafaza ve sergileme alanları olmalarının ötesinde müzeler, toplumların şekillenmesinde aktif rol oynayan aktörlerdir. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından belirlenen ana tema etrafında her yıl kutlanan Uluslararası Müzeler Günü’nün 2025 yılı için ana teması ‘Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği’ olarak belirlendi. Bu kapsamda müzelerin toplumdaki dönüştürücü rolünü vurgulayan küresel etkinliklerle müzeler derin sosyal, teknolojik ve çevresel değişimler geçiren bir dünyada nasıl yol alabileceklerine ve bu dünyaya nasıl katkıda bulunabileceklerine odaklandı” dedi.

"ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME GEREK"

Aygün müzede görev alanların yaşadıkları sorunlara da dikkat çekerek, “Ülkemizde kültürel mirasın geleceğe taşınmasında arkeolog, sanat tarihçi, antropolog, sümerolog, restoratör, konservator gibi farklı ihtisas alanlarına sahip müze profesyonelleri görev almaktadır. Bu uzmanlar, evrensel değere sahip, manevi olarak paha biçilemez ata yadigârı, geleceğin emaneti eserlerin koruyucularıdır. Anadolu gibi onlarca medeniyete beşiklik etmiş bir coğrafyada kültürel miras koruyuculuğu bir görev olmanın ötesinde sorumluluklar yüklemektedir. Bu farkındalıkla görevlerini ifa eden müze profesyonellerinin özlük hakları konusunda önemli sorunları bulunmaktadır. Müzeler günü vesilesi ile müze profesyonellerinin sorunlarının ele alınmasının önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"İSTİHDAM SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

“Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, hititoloji, sümeroloji, müzecilik, restorasyon, konservasyon bölümü mezunlarının ülkemizin sahip olduğu kültürel miras değerlerinin korunması için hem kamu alanında istihdamın artırılması hem de gerekli teşvikler sağlanarak özel müzecilik alanında istihdam imkanı yaratılması gerekiyor” diye konuşan Aygün özetle şunları aktardı: “Özel müzelerin aldıkları ödüller ve adlarından dünya ölçeğinde bahsediliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak ülkemizde özel müzeler ve özel müzeciliğin daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Örneğin müzeler için vergi indirimleri, istihdama dayalı teşvikler, bina tahsisleri gibi alanlarda desteğe ihtiyaç duyuluyor. Özel müze gelirlerindeki belediye pay kesintilerinin kaldırılması, müzelerin enerji ve su giderlerinde indirim uygulanması çözümler arasında ilk akla gelenler.”

MÜZECİLİK ALANINDA NELER YAPILMALI?

Müzeciler Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Müzecilik ve Özel Müzeler Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı’nın sonuç raporuna göre müzelerde yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

Uzmanlık alanına göre istihdam artırılmalı, sanat tarihçi kadrosu her müzede oluşturulmalı.

Rehberler ve müzecilik birbiri ile ilişkili bir şekilde çalışmalı.

Yabancı dil bilen uzman eksikliğinin çözümü için eğitim programları oluşturulmalı.

Sesli rehberlik sistemlerinin ve dijital dönüşüm araçlarının eksikliği giderilmeli. Özellikle küçük ölçekli müzeler finansman sorunu yaşadığından onlara özel çözümler geliştirilmeli.

Dijitalleşen dünyada ziyaretçiye dijital içerik sunumu da artmaktadır. Müzelerin konumu ve durumu, Blockchain teknolojisinin müzelerde nasıl kullanılabileceği konusunda çalışmalar yapılmalı.

MÜZELER SUSTUKÇA TOPLUMLAR DA SUSAR

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 2015’ten bu yana Türkiye’nin ilk ve tek satranç müzesi olarak Ankara’da hizmet veriyor. 2012’de Guinness Dünya Rekorları’na 412 farklı satranç takımıyla dünyanın en büyük satranç koleksiyonu olarak kaydedilen müze, bünyesinde dezavantajlı çocuklar için satranç dersleri, rehberli müze turları gibi ücretsiz etkinlikler de düzenliyor.

Müzenin yöneticiliğini yapan sanat tarihçisi Duygu Nur Sapaz, müzeyi bir kültür sanat alanı olarak gördüklerini söyledi.

Sapaz, “Müzeler, geçmişin aynası değil; geleceğin zihnini şekillendiren yaşayan organizmalardır” dedi. Sapaz şöyle konuştu: “Müzemizde yalnızca objeleri sergilemiyor, her taşın ardındaki kültürü, her takımın içindeki hikâyeyi çocuklarla, gençlerle ve tüm ziyaretçilerimizle birlikte yeniden inşa ediyoruz. Müzecilik, bizim için vitrin değil; bir anlatı biçimi, bir eğitim dili, bir oyun alanıdır. 120 ülkenin satranç takımları arasında yürürken aslında bir düşünce yolculuğuna çıkıyor; kültürleri, tarihleri, stratejileri ve barışı konuşuyoruz. Müzeler Günü vesilesiyle hatırlatmak isterim ki; müzeler sustukça toplumlar da susar. Biz susmuyoruz. Her gün biraz daha çok anlatıyor, çoğaltıyor, düşündürüyoruz.”