İstihdam için kadın güçlendirilmeli

HABER MERKEZİ

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliğinde hayata geçirilen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi tarafından hazırlanan ‘Kadın İstihdamı ve İşgücü: İleri Gitmek İçin Bir Kılavuz’ başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın istihdamının artırılmasına yönelik en önemli girişim olduğu vurgulandı.

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin hazırladığı kılavuzda Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2024 Raporu’nda Türkiye’nin 146 ülke arasında 127’nci sırada yer almasının, 2004 yılında Anayasa’ya eklenen “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” hükmüne rağmen eşitlik sorunlarını gözler önüne serdiği belirtildi. Raporda, kadınların işgücüne katılımını olumsuz yönde etkileyen faktörler, ‘eğitime erişim zorluğu, ayrımcılık, toplumsal normlar, cinsiyetçi tutumlar, şiddet ve taciz, ücretsiz ev içi işlerin kadınların sorumluluğu olarak görülmesi, iş yerinde uygulanan doğum izni, esnek çalışma modellerinin, iş ve yaşam dengesi kurmayı amaçlayan uygulamaların cinsiyet temelli olması’ şeklinde sıralandı.

Kadınların işgücüne katılımının artırılması için şu önerilerde bulunuldu:

• Kız çocuklarının okullaşma oranını erkek çocukların seviyesine çıkaracak politikalar geliştirmek.

• Dijitale erişimde dezavantajlı kadınların erişim imkânlarını iyileştirilmek, dijital becerilerini artıracak keğitimler sağlamak.

• Kadınların aile içinde güçlenmesi, alınan kararlarda söz sahibi olabilmesi için eğitim çalışmaları yapmak.

• Cinsiyete dayalı iş yeri politikalarından vazgeçerek özellikle doğum izni, ücretsiz izin hakları gibi hakların uygulanmasını sağlayarak özellikle doğum izni veya bir nedenle çalışma hayatına ara vermiş kadınların tekrar iş hayatına döndüklerinde karşılaştıkları zorlukları azaltmak.

• Kadın girişimciliği desteklemek, finansal kaynaklara erişimin önündeki engelleri kaldırmak.