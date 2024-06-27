İstihdamda en çok sağlık sektörü kan kaybediyor

BirGün / ANKARA

İstihdamda yaşanan daralma devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre igortalı çalışan sayısı yıllık olarak 351 bin 53 azaldı.

TEPAV’ın SGK verileri üzerinden yaptığı hesaplamada insan sağlığı hizmetleri son bir yılda 114 bin 667’lik çalışan sayısı ile en fazla istihdam kaybeden sektör oldu. Sağlık hizmetleri istihdamında yıllık yüzde 12,8 oranında daralma gerçekleşti. İnsan sağlığı hizmetleri dışında, giyim eşyaları imalatı, toptan ticaret sektörü ve tekstil ürünleri imalatı çalışan sayısı olarak istihdamı en çok daralan diğer sektörler olarak sıralandı.

Mart ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 7,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 daralma kaydedildi. Mart ayında 89 alt sektörün 67’sinde çalışan sayısında azalma görüldü. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki istihdam yıllık olarak yüzde 3,1 azaldı.