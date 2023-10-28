İstiklal Caddesi'nde bayrakları yere atan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bayrakları kırıp üzerine basan Ü.B. ile polislere karşı çıkarak devlet büyüklerine hakaret eden G.Ö. gözaltına alındı. Ü.B.'nin bayrağı kırıp üzerine bastığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, gece saat 03.40 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Polise bir kişinin caddeye dizilen bayrakları kırıp üstüne bastığı yönünde ihbar geldi.

İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, şüphelinin Ü.B. olduğunu belirledi. Ekipler Ü.B.'yi gözaltına alacağı sırada bir kişi polise engel olmaya çalışarak devlet büyüklerine hakaret etti.

Bunun üzerine ekipler G.Ö. olduğunu tespit ettikleri kişiyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen 2 şüpheli 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Devlet Büyüklerine Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Ü.B.'nin bayrakları kırıp yere attığı anları çevredeki 2 kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Ü.B.'nin bayrağı yere düşürdükten sonra üstüne bastığı, video çeken gencin ise 'Bayrak namustur' diyerek Ü.B.'ye müdahale ettiği anlar yer aldı.