İstiklal Caddesi'nde yangın
İstiklal Caddesi'nde Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken polis caddenin bir bölümünü kapattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu cadde yeniden açıldı.
birgun.net
İstiklal Caddesi'nde Odakule İş Merkezi'nin yakınındaki bir mağazada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Saat 17.00 sıralarında Emir Nevruz Sokak'ta bulunan çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi.
Bir zincir giyim mağazasının çatı katında çıkan yangın, şehrin birçok yerinden de görüldü.
Polis, önlem amaçlı caddenin bir bölümünü kapattı.
Beyoğlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken bölgeye takviye ekipler de gönderildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken cadde yeniden açıldı.