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İstiklal Caddesi'nde yangın

İstiklal Caddesi'nde Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken polis caddenin bir bölümünü kapattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu cadde yeniden açıldı.

Güncel
  • 15.05.2024 17:12
  • Giriş: 15.05.2024 17:12
  • Güncelleme: 15.05.2024 18:23
Kaynak: Haber Merkezi
İstiklal Caddesi'nde yangın
Fotoğraf: BirGün

birgun.net

İstiklal Caddesi'nde Odakule İş Merkezi'nin yakınındaki bir mağazada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 17.00 sıralarında Emir Nevruz Sokak'ta bulunan çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. 

Fotoğraf: BirGün

Bir zincir giyim mağazasının çatı katında çıkan yangın, şehrin birçok yerinden de görüldü.

Polis, önlem amaçlı caddenin bir bölümünü kapattı.

Fotoğraf: BirGün

Beyoğlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken bölgeye takviye ekipler de gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken cadde yeniden açıldı. 

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