İstiklal Caddesi'nde yangın

İstiklal Caddesi'nde Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken polis caddenin bir bölümünü kapattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu cadde yeniden açıldı.

Güncel 15.05.2024 17:12 Giriş: 15.05.2024 17:12

Güncelleme: 15.05.2024 18:23 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: BirGün