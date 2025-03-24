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İstiklal Caddesi üzerindeki Suriye Pasajı'nda yangın!

İstiklal Caddesi üzerindeki Suriye Pasajı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 24.03.2025 12:42
  • Giriş: 24.03.2025 12:42
  • Güncelleme: 24.03.2025 12:52
İstiklal Caddesi üzerindeki Suriye Pasajı'nda yangın!
Fotoğraf: Ebru Çelik

Ebru ÇELİK

İstanbul Beyoğlu'da bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki Suriye Pasajı'nda yangın çıktı.

Pasajın 4. katında çıkan yangının çıkış sebebi henüz henüz belirlenemedi.

Yangına müdahale etmek için sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

Ekipler 2 kedi ile 4. katta yaşayan bir yurttaşı kurtardı.

Yangında can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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