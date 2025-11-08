İstiklal Caddesi’nde esnaf arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla birbirlerine ateş eden 2 kişi yaralandı.

Olay, İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, komşu iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silah çıkaran iki esnaf birbirlerine ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahla yaralanan 2 kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.