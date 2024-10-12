İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırı

İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir polis, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında cadde üzerinde duran bir polise kimliği öğrenilemeyen bir şahıs arkadan bıçakla saldırdı.Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ensesinden bıçak darbesi alan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bir süre sonra Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.



Polisin bıçaklı bir erkek tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da O.I. isimli saldırganın Kasımpaşa'da gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan sorgulamada şahsın "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak" suçlarından kaydı olduğu bildirilen açıklamada, saldırganın psikolojik tedavi gördüğünün belirlendiği kaydedildi.

12.10.2024 tarihinde, #Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi Tünel Çıkışında meydana gelen ve bir polisimizin yaralandığı olayla ilgili olarak basın açıklaması; pic.twitter.com/fNTCl9S8Ic

— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) October 12, 2024