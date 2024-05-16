İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin bombayı bırakan Ahlam Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, ‘’Sanık Albashir’in eyleminin ardında duran niyet, itki ve ahlaki ilkenin olabildiğince insanın hayatını kaybetmesi olduğu, eyleminin pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olacağını bildiği ve bunu isteyerek sebatla ve şartsız olarak serinkanlı bir biçimde hareket ettiği anlaşılmıştır’’ denildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleşen 6 kişinin ölümüne 99 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 130 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Saldırıya ilişkin 26 Nisan tarihinde görülen davanın karar duruşmasında ise bombayı bırakan Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gerekçeli kararda, sanıklar Bilal Elhacmaos ve Ahlam Albashır’ın YPG/PYD mensupları olduğu, örgütün nihai amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarını bölerek bu topraklar üzerinde sözde bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olduğu, bu amaç doğrultusunda kamu düzenini bozmak, kamu otoritesini zayıflatmak, toplumda kargaşa meydana getirmek, toplumun şiddet yoluyla siyasallaşması ve kutuplaşmasının yolunu açmak, devlete olan güveni sarsmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak gayesine ulaşmak olduğu kaydedildi.

CASUSLUK YAPMASI İÇİN TEKLİFLER ALDIĞI BELİRTİLDİ

Örgütün yönetim kadrosuna ait şemanın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışma ile tespit edildiğinin anlatıldığı kararda, sanık Albashir’in Suriye’de meydana gelen iç savaş sonucu farklı yerlerde hayatını sürdürdüğü, Türkiye’ye gelmeden önce uzunca süre YPG/PYD'nin kontrolünde bulunan Münbiç şehrinde ikamet ettiği, kafeterya ve pastane tarzı iş yerlerinde çalışarak geçimini sağladığı, YPG/PYD örgütü mensuplarınca kendileri lehine çalışması, casusluk yapması gibi teklifler aldığı kaydedildi.

İÇ ÇAMAŞIRLARININ İÇİNE PATLAYICI MALZEMELER YERRLEŞTİRDİĞİ VURGULANDI

Sanık Bilal El Hacmaos’ın getirdiği pakette beyaz renkli, yumuşak dokuda, un benzeri patlayıcı maddelerin yanında kırmızı renkli kadın iç çamaşırının bulunduğunun belirtildiği gerekçeli kararda, bu iç çamaşırlarının içerisinde kablolar ve tele benzeyen cisimler ile patlayıcı malzemelerin konulabileceği özel bölmelerin yer aldığı, İdlib’te kaldıkları 5.gün Bilal El Hacmaoas’ın getirdiği iç çamaşırlarını Ahlam’ın giymesini istediği, söz konusu malzemeleri Albashir’in giydiği korseye ve sütyene yerleştirdiği ve Albashir’in hareket kabiliyetini zorlaştırmayan, bol ve rahat kıyafetler giydiği de anlatıldı.

"SERİKANLI BİR BİÇİMDE HAREKET ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Gerekçeli kararda ayrıca, ‘’Sanık Albashir’in eyleminin ardında duran niyet, itki ve ahlaki ilkenin olabildiğince insanın hayatını kaybetmesi olduğu, eyleminin pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olacağını bildiği ve bunu isteyerek sebatla ve şartsızz olarak serinkanlı bir biçimde hareket ettiği, elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya konan eylem neticesinde sanığın elinde olmayan sebeplerle 99 insanın hayatını kaybetmeyerek yaralandığı, sanığın yaralanan 99 kişi yönünden nihai erimine ulaşamadığı anlaşılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

2 AY BOYUNCA KEŞİF YAPILDI

Sanıklar Bilal Elhacmos ve Ahlam Albashır’ın eylem yapmak üzere Suriye’den yasal olmayan yollarla Türkiye’ye gönderildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, sanıkların yine yasal olmayan yollarla İstanbul’a geldiği, 2 ay süresince keşif ve eylem hazırlıkları yaptıkları, eylem için uygun olduğu tespiti yapılan Taksim’de olay günü bomba patlatmak suretiyle eylem gerçekleştirdikleri, sonucunda ise 1’i çocuk olmak üzere 6 insanın hayatını kaybettiği, 99 insanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ve giderilemeyecek ölçüde farklı şekillerde yaralandıkları ve pek çok konut, işyeri ve araçta maddi zarar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklanan gerekçeli kararda, eylemin başından itibaren savunmasız sivil vatandaşları hedef aldığı, örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen ‘Hacı’ kod adlı kişi tarafından tamamıyla sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilmesi maksadıyla planlandığı, sanıkların eylemin ardından yasa dışı yollarla Avrupa’ya kaçırılmalarının organize edildiği belirtildi.

SALDIRIYI ERTESİ GÜNE ERTELEMİŞLER

Bombaya patlayıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğini veren ve bombayı patlamaya elverişli hale getiren kimyasal ile diğer maddelerin, sanık Bilal’in nerede, ne zaman, ne şekilde görüştüğü ve kim olduğu tespit edilemeyen kadın bir örgüt mensubu tarafından getirildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, Bilal’in bu maddeleri ‘Hacı’ kod adlı örgüt yöneticisinin talimat ve yönlendirmeleri ile tamamlayarak patlamaya hazır hale getirdiği ve çantaya yerleştirdiği, eylemden 1 gün önce Bilal Elhacmaos ile Ahlam Albashır’ın saldırı eylemi için Taksim’e gitmeyi planladıkları ancak sanıkların yurt dışına kaçmayı planlamaları sebebi ile Bilal Elhacmaos’ın kararından vazgeçip ‘geç oldu, yarın gideriz’ şeklinde söylemi üzerine saldırı eyleminin 13 Kasım’a ertelendiği kaydedildi.

Açıklanan gerekçeli kararda, Khalil Manja Hussein, Hazni Gölge ve Hüseyin Güneş’in saldırı eyleminin asli faillerinin yurt dışına kaçırılmasından sorumlu oldukları, örgütün Suriye’de lojistik desteğini sağlayan Hussein’in kurduğu organizasyon dahilinde Ahlam ve Bilal’in yakalanmasını engellemek amacıyla yurt dışına kaçırılmalarının planlandığı, sanık Hazni Gölge koordinesinde sanık Güneş’in ikametini kullanmalarının planlandığı ve şüphelileri içerisinde gizli bölmeler bulunan araçlar vasıtasıyla yurt dışına kaçırdıkları aktarıldı.