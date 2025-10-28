İstilacı zehirli türler Akdeniz’e demir attı

Haber Merkezi

İklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz’in ekolojik dengesi hızla bozuluyor. Kızıldeniz kökenli istilacı türler, özellikle balon balığı ve aslan balığı gibi zehirli türler, Türkiye kıyılarında kalıcı hale geldi.

Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, “Süveyş Kanalı’nın genişletilmesiyle birlikte Akdeniz’e daha fazla yabancı deniz canlısının girişinin önü açıldı. Akdeniz’de kayıtlı yabancı tür sayısı bini aştı; Türkiye kıyılarında ise bu sayı yaklaşık 600’e ulaştı” dedi.

Balon balıklarının güçlü bir zehir taşıdığını belirten Köşker, “TTX zehri dünyanın en tehlikeli denizel toksinlerinden biridir, ısıya dayanıklıdır. Pişirseniz bile etkisini kaybetmez, felç bırakır” diye konuştu.