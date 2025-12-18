İstinaf cezasını bozmuştu: Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı

Bir gencin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, yeniden yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zehra Kınık Demir’in 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine yol açtığı olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor.

ANKA'nın aktardığına göre, daha önceki yargılamada mahkeme tarafından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 2. duruşması bugün İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Zehra Kınık Demir ve Barlasçeki'nin ailesi katıldı. Mahkeme heyeti, Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık Demir’e Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin yeniden yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kınık hakkındaki adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı devam edecek.