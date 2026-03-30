İstinaf, deprem davasında AKP'li müteahhite verilen cezayı hukuka uygun buldu

İstinaf, Gaziantep'te 67 kişinin hayatını kaybettiği Yunus Kaya Apartmanı davasında, AKP'li müteahhit Yunus Kaya'ya iyi hal indirimiyle verilen 13 yıl 9 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kaya'nın birden fazla deprem dosyasında sanık olduğu, yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği ve daha önce kaçma girişiminde bulunduğunu" belirterek, iyi hal indirimine itiraz etmişti.

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, müteahhit Yunus Kaya'ya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, iyi hal indirimiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mimari proje müellifi Veysi Tekin ise aynı suçtan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası aldı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yunus Kaya'yı Mersin'de sakladığı gerekçesiyle yargılanan Murat Kaya ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIK VE TARAFLAR İTİRAZ ETMİŞTİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, "sanık müteahhit Yunus Kaya'nın birden fazla deprem dosyasında sanık olduğu, yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği ve daha önce kaçma girişiminde bulunduğunu" belirtilerek, iyi hal indiriminin uygulanmaması ve cezanın en az 21 yıl olarak belirlenmesi istemiyle karara itiraz etmişti, müştekiler ve sanıklar da kararı istinafa taşımıştı.

"VİCDANİ KANAATİN KESİN, TUTARLI VE ÇELİŞMEYEN DELİLLERE DAYANDIRILDIĞI..."

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkındaki hapis kararlarını hukuka uygun bularak, istinaf başvurularını esastan reddetti.

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemenin sanıklar Yunus Kaya ve Veysi Tekin hakkında taksirle 67 kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olma suçundan verdiği mahkumiyet kararlarında ve birleşen dosya sanığı Murat Kaya hakkında suçluyu kayırma suçundan verdiği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak değerlendirildiği, delillerin hukuki ve kanuni çerçevede tartışıldığı, vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırıldığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvurusunda bulunan istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir."

Daire, suçun niteliği, atılı suçun bilinçli taksirle işlendiği, sanığın asli kusurlu olduğu, çok sayıda ölüm ve yaralanma ile verilen ceza miktarını dikkate alarak, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yunus Kaya'nın tutukluluk halinin devamına ve tahliye talebinin reddine karar verdi.

"SÜRECİN BUNDAN SONRA YARGITAY AŞAMASINI BEKLEYECEĞİZ"

Yıkılan binada kuzenini kaybeden ve CHP Şahinbey önceki dönem meclis üyesi Uğur Kalkan, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu cezaların azlığına yönelik Cumhuriyet Savcısının ve yakınlarını kaybedenlerin itirazları reddedildi. Cumhuriyet Savcısının da itirazının olması, onun da verilen cezaları az bulması biraz bizleri umutlandırmıştı; ama bu umutlarımız maalesef boşa düştü. Sürecin bundan sonra Yargıtay aşamasını bekleyeceğiz. Adaletin yerini bulmasını ve bu kadar vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olanların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz."