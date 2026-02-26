İstinaf, depremde yıkılan Güner Sitesi davasında yerel mahkemenin kararını bozdu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Güner Sitesi A-1 Bloku'nun yıkılması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Kasım 2025 tarihinde görülen karar duruşmasında, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş ile statik proje müellifi ve fenni mesul Halil İbrahim Şireci'ye 12 yıl 6 ay; Sahara Yapı Kooperatif Başkanı Yıldırım Dönertaş, dönemin Yakınca Belediye Başkanları Veysel Katırcı ve Fahri Öztürk ile teknisyen İsa Güvercin'e ise 8 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Heyet, 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanıkların tutuklanmasına karar vermişti. Şireci tutuklanmış, müteahhitler hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

"EKSİK ARAŞTIRMA VE YETERSİZ GEREKÇE"

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 7 sanığa verilen 8 ila 12 yıl arasındaki hapis cezalarının bozulmasına karar verdi. Daire, sanıklara verilen cezaların yetersiz gerekçe ve eksik araştırma ile verildiği kanaatine vardı.

ŞİRECİ'YE TAHLİYE KARARI, MÜTEAHHİTLER İÇİN YAKALAMA KARARI KALDIRILMADI

Daire, sanık Halil İbrahim Şireci'nin suç niteliği, delil durumu, sağlık durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Daire, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmederek, müdafilerin kaldırma taleplerini reddetti.

İstinaf, bozma sonrası dosyanın yeniden incelenip hükmolunmak üzere, hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.