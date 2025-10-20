İstinaf 'hukuka uygun' buldu: Ekim Apartmanı davasında hapis cezaları onandı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 45 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı davasında müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç'a verilen 17 yıl 6'şar ay, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya ise 21 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Edinilen bilgiye göre, müşteki avukatları kararı temyiz etti.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan Ekim Apartmanı'nın yıkılması sonucu 45 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi Akkaya ve Erginkoç'u 17 yıl 6'şar ay, Cüneyt Akkaya'yı ise 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Müşteki ve sanık avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

MAHKEME SANIKLARIN TAHLİYE TALEPLERİNİ REDDETTİ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Mahkeme kararında, "İlk derece mahkemesinin sanıklar hakkındaki 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan verdiği mahkumiyet kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığı" belirtildi.

Ayrıca mahkeme, "tutuklu kaldıkları süreleri, kaçma şüphelerini ve tutuklama şartlarında değişiklik olmamasını" dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, müşteki avukatları kararı temyiz için Yargıtay'a taşıdı.