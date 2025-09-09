İstinaf kararı bozmuştu: Evli olduğu kadını katleden sanığa yeniden indirim

Urfa’da evli olduğu erkek tarafından katledilen Arzu Elen'in duruşması yeniden görüldü.

Mahkeme yeniden haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karara kadın örgütlerinden tepki yağdı.

Cumhurtiyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre; Urfa’da 2022’de evli olduğu erkek Mahmut Elen tarafından katledilen Arzu Elen için adalet mücadelesi devam ediyor. Sanık Mahmut Elen haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesi bu kararı bozarak dava yeniden görülürken, Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi bozulan kararı yeniden kurarak yine aynı indirimleri uyguladı.

‘ENGELLİ OLMASINA RAĞMEN SAVUNABİLECEK DENİLDİ’

Kararın ardından tepki gösteren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Serenay Yaman, “Maktulün engelli olduğunu ve olay tarihinde beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğunu belirtmiştik.

Buna ilişkin alınan ATK Raporunda maktulün zekâ geriliği tespit edilmiş olmasına karşın kendisini savunabilecek durumdadır şeklinde çelişkili bir kanaat getirilmiştir.

Maktulün uzun yıllara yayılan tedavi geçmişi, ilaç kullanımı ve ruhsal bozukluklarının olay günü üzerindeki etkisi tartışılmadan sonuca gidilmiştir. Yalnızca organik bir akıl hastalığı bulunmadığına dayanılarak cezai ehliyeti tam kabul edilmiştir.

Oysa olayın sosyo-psikolojik şartlarının (uzun süreli şiddet, tehdit ve baskılar) da değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

‘İTİRAZ EDECEĞİZ’

“Sanığa neticeten 18 yıl 4 ay gibi ödüllendiren bir ceza verildi” diyen Yaman, “Bu karar ‘Kadın cinayetlerinin ciddi yaptırımı yok’ algısını besleyen ve benzer suçların işlenmesini cesaretlendiren, her açıdan sorunlu bir karardır.

Kadının yaşam hakkı elinden alınmışken mahkeme failin “geleceği”ni gözetiyor. Kadın cinayetlerinde “sanığın geleceği üzerindeki olası etkiler” gibi klişe bir gerekçeyi kullanmak adeta katilin hayatını, mağdurun yaşam hakkının üstüne koymak demektir” dedi.

Yaman sözlerini şu şekilde noktaladı: “Mahkemenin tahrik indirimi gerekçesi, kadının kendi hayatına dair karar almasını ‘provokasyon’ gibi göstermektedir. Bu yaklaşım eşitlik ilkesine, İstanbul Sözleşmesi’ne ve yaşam hakkına açıkça aykırıdır.

Kadına yönelik şiddeti cezasızlaştıran bu mekanizma, patriyarkal zihniyetin hukuka yansımasını bizlere göstermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından sakat olan bu kararı kabul etmiyoruz, karara itiraz edeceğiz.”