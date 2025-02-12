İstinaf Mahkemesi İHD üyesi Akdeniz’in cezasını onadı

Haber Merkezi

İstinaf Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi Fırat Akdeniz'e "örgüt üyeliği" iddiasından verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Akdeniz, hukukun işlediği ülkelerde, ceza gerekçesi yapılan suçlamaların soruşturma konusu bile olamayacağını ifade etti.

Verilen cezanın İstinaf Mahkemesi tarafından onanmasının ardından Akdeniz, Yargıtay'a itirazda bulundu. İktidarın insan hakları savunuculuğunu ya da kendisine muhalif olan her kesimi potansiyel suçlu ilan ettiği dile getiren Akdeniz, bu nedenle insan hakları savunucularının 40 yıldır ağır bedeller ödediğini ve ödemeye de devam ettiğini söyledi.