İstinaf Mahkemesi'nden Dink ailesine ret: "Doğrudan zarar görmediniz"

Gazeteci Hrant Dink'in Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetmesinin üzerinden 19 yıl geçti. Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma ve davalarda ise şimdiye kadar kesinleşmiş bir hüküm yerine getirilmedi. Son olarak, Dink ailesi tarafından tetikçi Ogün Samast ve diğer sanıklar hakkında verilen "zaman aşımı" kararına yapılan itiraz, İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Dink ailesinin sanıklara yöneltilen "örgüt adına suç işleme" eyleminden "doğrudan zarar görmediğini" belirterek, ailenin bu karara itiraz etme hakkının bulunmadığına hükmetti.

ZAMAN AŞIMI KARARI VE İTİRAZ SÜRECİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ocak 2025 tarihinde görülen duruşmada, Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de aralarında bulunduğu yedi sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" davasını zaman aşımı gerekçesiyle düşürmüştü.

Dink ailesi avukatlarının bu karara yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 4 Kasım 2025 tarihli incelemesinde başvuruyu "sıfat yokluğu" gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme gerekçesinde, sanıklara yüklenen suçun niteliği itibarıyla Dink ailesinin "suçtan doğrudan doğruya zarar görmediğini", bu nedenle davaya katılma ve hükmü istinaf etme yetkilerinin bulunmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Davaya katılan taraflardan biri olan Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı itiraz da aynı gerekçeyle reddedildi. Daire, Cumhurbaşkanlığı vekilinin "örgüt adına suç işleme", "örgüte üye olma" ve "kasten öldürme" gibi suçlar yönünden hükmü istinaf etme yetkisinin bulunmadığına karar verdi.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Haberde, 19 Ocak 2007 tarihinde cinayetin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen dosyada henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı belirtildi. Kamu görevlileri ve sivil sanıklar yönünden dosyaların istinaf mahkemesinde, Yargıtay’da incelenmeyi beklerken; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de takipsizlik kararıyla yargılanmaktan kurtulan kamu görevlisi ve sivil şüphelilerle ilgili başvuruları henüz sonuçlandırmadığı bildirildi.