İstinaf Mahkemesi'nin kurultay ve İstanbul İl Kongresi kararı: CHP'den açıklama geldi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen "davanın reddi" kararına ilişkin itirazı inceledi.

Daire, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkeme kararını usulden bozdu.

Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, mahkemenin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftci, açıklamasında, "8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin dava Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından esas yönünden bozulmamış, usul yönünden ilk derece mahkemesine gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

"Kararın niteliği gereği, istinaf başvurusunda bulunanların istinaf sebeplerinin incelenmesine yer olmadığı ise açıkça ifade edilmiştir" diyen Çiftci, şunları söyledi:

"Bu değerlendirme; yargılamanın uygun şekilde yapıldığı, delillerin eksiksiz toplandığı ve tarafların iddialarının tam olarak ele alınıp hüküm kurulduğunu bir kez daha kanıtlamış, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongre süreçlerinin hukuka uygunluk, şeffaflık ve örgüt iradesi temelinde yürütüldüğünü açık biçimde ortaya koymuştur. Parti içi demokratik işleyişimizin yargısal denetime konu edilmesi sürecinde, hukukun evrensel ilkelerine uygun bir değerlendirme yapılması, hukuk devleti açısından ise olmazsa olmazdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundan bu yana siyasal faaliyetlerini Anayasa ve yasalar çerçevesinde sürdürmüş; parti içi demokrasiyi güçlendiren her adımı kararlılıkla hayata geçirmiştir. İstanbul İl Kongremiz de bu anlayışın somut bir tezahürü olarak, örgütümüzün iradesiyle ve hukuki güvence altında gerçekleştirilmiştir. Sürecin bundan sonraki aşamasında da, yargılamanın hukuka uygun biçimde sürdürülmesi yönündeki inancımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi, hukukun üstünlüğüne olan inançla ve demokratik siyasetten aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam etmektedir."