İstinaf, rezerv alana yönelik kararı bozdu

Haber Merkezi

Adana Bölge İdare Mahkemesi, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "çarşı" olarak bilinen merkezinin büyük bir kısmının "Afet Yasası" olarak bilinen 6306 Sayılı Kanun çıkmadan önce rezerv alan ilan edilmesine yönelik verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararına ilişkin itirazı değerlendirdi.

T24’ün haberine göre, bölge hakkında gerekçe raporunun düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması istendi. Ayrıca bölgede yapılacak keşif ile bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporunun dikkate alınarak yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma yapıldığını belirtti.

YENİDEN GÖNDERİLDİ

Yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararında "hukuki isabet" görülmediğini belirten mahkeme, kararın kaldırılmasına ve dosyanın yeni karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan kentlerde büyüyen Rezerv sorununa karşı yurttaşlar, birçok kez eylem yapmıştı.