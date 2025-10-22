İstinaf Zehra Kınık’ın cezasını bozdu

İstinaf, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu. Üç yaralının şikâyetini çektiği ve Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği belirtildi.

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırmıştı.

Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine de el konulmuştu.