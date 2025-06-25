İstinaftan mülakata emsal karar

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen atamalarında yaptığı mülakatlar kapsamında kontenjan dışına itilen öğretmenlerin mücadelesi sürerken İstinaf Mahkemesi’nden emsal niteliğinde bir karar çıktı.

İstinaf, bir öğretmenin KPSS’de 93 puan almasına karşın elenmesinde yürütmeyi durdurma kararı verdi, Mahkeme kararında, "mülakatta takdir yetkisinin objektif kullanımı konusunda şüphe uyandırdığını" belirtti.

MA’nın haberine göre, H.D.’nin girdiği mülakat sınav değerlendirme formunda bulunan 2, 3, 4 ve 5’inci kısımları puanlandırmadan sadece bölüm topluma puanı kısmı sırayla 20, 19, 19 ve 19 şeklinde puanlandırıldı. Puanlama sonucunda H.D., mülakatta başarısız sayılarak elendi. H.D., Ankara 17’nci İdare Mahkemesi’ne kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle başvuruda bulundu. Mahkame, H.D.’nin talebini reddetti. H.D., İdare Mahkemesi’nin ret kararının kaldırılması için İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, H.D.’yi haklı bularak, itirazın kabulüne, idare mahkemesi kararının kaldırılmasına, davaya konu mülakatın da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde "Sözlü sınavdaki takdir yetkisinin objektif olarak kullanıldığı hususunda şüphe uyandırdığı, dolayısıyla davacının sözlü puan ile buna karsı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık, aksi kabulden hareketle alınan itiraza konu idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.