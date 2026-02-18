İstinaf’tan Mustafa Varank’ı üzecek karar

AKP Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şikâyeti sonucu açılan ve BirGün muhabiri İsmail Arı’nın beraat ettiği ceza davasını İstinaf’a taşıdı. İstinaf, beraat kararının hukuka uygun olduğunu belirterek Varank’ın başvurusunu reddetti.

Varank’ın şikâyetiyle, 18 Kasım 2022 tarihinde BirGün’de yayımlanan “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haber nedeniyle BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açılmıştı.

Arı’nın “kamu görevlisine hakaret suçunu” işlediğini iddia edildi. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşması ise Cumhuriyet Savcısı ile Varank’ın Avukatı Emine Nur Türkoğlu, İsmail Arı’nın cezalandırılmasını talep etti.

"GAZETECİ NEYİN HABERİNİ YAPACAK?"

BirGün’ün avukatı Ali Deniz Ceylan ise atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Arı’nın beraatını talep ederek ve “Müvekkil haberi, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) aldı. Gazeteci KAP’a düşmüş ihale haberlerini yapmayacaksa neyin haberini yapacak?” demişti. Mahkeme, “Yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle” Arı’nın beraatına kararı verdi.

Varank ve Cumhuriyet Savcısı, beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme 11 Şubat 2026'da, “İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından” oy birliğiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.