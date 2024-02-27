İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 otomobil, çöken istinat duvarının altında kalarak hasar aldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Baybaylar Apartmanı’nın bahçesinde istinat duvarı gece geç saatlerde büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle park halindeki 2 otomobil hasar aldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri aldı. İstinat duvarı altında kalan Bekir D.’ye ait otomobil ile Mustafa B.’ye ait otomobiller bulundukları yerden çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.