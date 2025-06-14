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İstinat duvarına çarpan araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Tunceli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç istinat duvarına çarptı. Kazada araçta sıkışan iki kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 14.06.2025 12:24
  • Giriş: 14.06.2025 12:24
  • Güncelleme: 14.06.2025 12:24
Kaynak: İHA
İstinat duvarına çarpan araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Kaza Tunceli-Elazığ karayolunun Kartallı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç istinat duvarına çarptı.

Kazada iki kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan kişileri bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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