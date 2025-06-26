İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Nazif Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobildeki baba Reşat El (69) hayatını kaybetti, sürücü Recep El (40) ile annesi Fatma El yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak mevkisinde meydana geldi. Biga istikametine giden Recep El yönetimindeki 17 KB 398 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta sıkışan baba Reşat El yaşamını yitirdi, sürücü Recep El ile annesi Fatma El yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.(DHA)

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