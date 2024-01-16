İstinat duvarına çarpan otomobil takla atıp devrildi: 6 yaralı
Kaynak: İHA
Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarpıp takla atarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Darende Ağıllar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyreden G.Ç. (38) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarpıp takla atarak devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. (49), Z.Ç. (30), Z.Ç.(8), İ.Ç. (5), M.Ç. (1) ,T.Ç. (58) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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