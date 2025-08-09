Giriş / Abone Ol
İstinat duvarından düştü, ağır yaralandı

  • 09.08.2025 12:59
  • Giriş: 09.08.2025 12:59
  • Güncelleme: 09.08.2025 12:59
Kaynak: DHA
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ'da dengesini kaybeden kişi, caddedeki istinat duvarından düşerek ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Safran Mahallesi Aşık Veysel Şatıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki istinat duvarından düşüp yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

