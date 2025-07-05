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İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025’te hizmetten kaldırılacağını duyurdu. Aynı hatta yolcu taşımacılığı için deniz dolmuş seferleri başlayacak.

Güncel
  • 05.07.2025 14:18
  • Giriş: 05.07.2025 14:18
  • Güncelleme: 05.07.2025 14:19
Kaynak: Haber Merkezi
İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kaldırılıyor
Foto: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Şehir Hatları,İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025'te kaldırılacağını bildirdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bölgede deniz dolmuş hizmeti verilmeye başlanacağı ifade edildi.

ŞEHİR HATLARI AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergâhta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız" denildi.

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