İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Şehir Hatları,İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025'te kaldırılacağını bildirdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bölgede deniz dolmuş hizmeti verilmeye başlanacağı ifade edildi.

ŞEHİR HATLARI AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergâhta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız" denildi.