İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kaldırılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025’te hizmetten kaldırılacağını duyurdu. Aynı hatta yolcu taşımacılığı için deniz dolmuş seferleri başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Şehir Hatları,İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025'te kaldırılacağını bildirdi.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bölgede deniz dolmuş hizmeti verilmeye başlanacağı ifade edildi.
ŞEHİR HATLARI AÇIKLAMASI
Yapılan açıklamada, "İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergâhta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız" denildi.
Değerli Yolcularımız,— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) July 5, 2025
İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir.
Aynı güzergâhta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek Deniz Dolmuş seferlerimiz başlayacaktır.
Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/mzYP0TmqCH