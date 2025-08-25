İstinye Üniversitesi'nde taciz iddiası: Akademisyen Cahit Üstün'ün mesajları ifşa edildi

İstanbul'da İstinye Üniversitesi'nde görevli akademisyen Cahit Üstün’ün öğrencilere taciz ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi.

Cahit Üstün'e ait olduğu öne sürülen mesajları ifşa eden öğrenciler, yaptıkları açıklamada Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek ve Önleme Birimi (CİTÖK) kurulması talebini dile getirdi.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, İstanbul'da İstinye Üniversitesi'nde görevli akademisyen Cahit Üstün’ün öğrencilere yönelik taciz ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Bir çok öğrenci mesajları ifşaladı.

İstinye Üniversitesi öğrencileri hem taciz olaylarının önlenmesi hem de kadınların ve LGBTİ+’ların üniversitelerde şiddetsiz bir ortamda eğitim alabilmesi için bu birimlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Şiddetsiz kampüsleri hep beraber kuracağız, birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEYİP TEHDİT ETMİŞ

Akademisyen Üstün'ün, öğrencilere “Bana bir şey olmaz, sizin öğrencilik hayatınız biter” şeklinde tehditler savurduğu ileri sürüldü. Tepki gösteren öğrenciler, bu tehdidin arkasında iktidarın cezasızlık politikalarının olduğunu belirtti.

Açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, polise başvuran kadınların beyanlarının dikkate alınmaması ve kadın katillerinin cezasız bırakılması, bu politikaların en açık örnekleridir” diyen öğrenciler, üniversitelerde tacizi ve şiddeti önleyecek mekanizmaların kurulması için mücadele edeceklerini dile getirdi. Öğrenciler, hakkında taciz iddiaları olan akademisyenin görevden alınmasını ve eğitim hayatından men edilmesini talep ederken “Şiddetsiz üniversiteleri biz kuracağız" mesajını yineledi.