İstinye Üniversitesi öğrencileri: Kapı önünde pos cihazıyla öğrenim ücreti isteniyor

İstinye Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, üniversite yönetiminin aniden ödeme planı değiştirmesinin ardından yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'ya ulaşan uluslararası öğrenciler, harç ödemeleriyle ilgili ödeme planının ani şekilde değiştirildiğini ve bundan dolayı madur edildiklerini söylediler.

Kayıt sırasında kendilerine sunulan ödeme planının aksine, ikinci taksidin ilk dönem bitmeden talep edildiğini anlatan öğrenciler, ilk dönem ödelerini yapmalarına rağmen derslere girişlerinin engellendiğini hatta üniversite kapısında pos cihazı ile anlık ödeme yapılmasının istendiğini söylediler.

Öğrenciler, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Daha önce kayıt sırasında belirli taksitlerle ödeme yapacağımız söylendi ancak bu tarihler keyfî olarak değiştirildi ve ikinci taksit ilk dönem bitmeden istendi. İlk dönem harcını eksiksiz ödememize rağmen derslere girişimiz engellendi. Öğrenci kartlarımız bloke edildi ve üniversite kapısına mali işler personeli yerleştirilerek öğrenciler pos cihazı ile anında ödeme talep edildi. Bu durum uluslararası öğrencileri için büyük bir mağduriyet yaratmış, hem hakkımızı hem de onurumuzu zedelemiştir."