İştirake 59,3 milyon dolarlık ceza kesildi

İran’daki yerel mahkeme, “fazla doğal gaz kullanımı ile haksız kazanç” suçlamasıyla Gübretaş iştiraki Razi Petrokimya hakkında 2023’te dava açtı. Denetim dışı olması nedeniyle "Kara kutu" olarak nitelendirilen şirket hakkında uzun yıllar devam eden davada 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla önemli bir gelişme yaşandı.

Razi Petrokimya aleyhine açılan davada, şirketten 10 milyar 832 milyon 646 bin TL tazminat talep edildi. 3 Kasım 2024 tarihli mahkemede alınan karar kapsamında tazminat tutarı, 2 milyar 104 milyon 308 bin TL’ye düşürüldü.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Razi, “gayri meşru yoldan kazanç sağlama” suçlamasından beraat etse de fazla gaz kullanıldığı yönündeki suçlamadan aklanamadı. Bilirkişi, şirketin fazla gaz kullandığı yönünde rapor hazırladı. Razi’nin, “fazla gaz tüketimi” konulu davasındaki ceza talebi, bilirkişi raporu doğrultusunda 329 milyon 356 bin 740 dolar olarak belirlendi. Şirket, ceza tutarına itiraz etti. Hazırlanan yeni bilirkişi raporu ile ceza tutarı, 59 milyon 379 bin 352 dolara indirildi. Gübretaş iştiraki Razi, kararı istinafa taşıdı. İstinaf mahkemesi, başvuruyu reddederek Razi’nin 59,3 milyon dolarlık cezayı ödemesine hükmetti. Gübretaş Grup Yönetimi’nin istinafın kararına da itiraz edeceği öğrenildi. Fazla gaz kullanımı nedeniyle 59,3 milyon dolarlık cezai yaptırımla karşı karşıya kalan şirket yönetiminin, dava karşılığı olarak kasasında yalnızca 33,7 milyon TL ayırdığı belirtildi.