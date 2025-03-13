İstismar cezalandırılmıyor

BirGün/ANKARA

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kız çocuklarına yönelik cinsel istismara dikkat çekti.

Gezmiş, Adalet Bakanlığı'nın son altı yıla ilişkin verilerini paylaşarak, istismara maruz bırakılan çocukların büyük bir kısmının adalet arayışında sonuç alamadığını vurguladı.

Mahkemeye taşınamayan vakaların da büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Gezmiş, "Cezalandırma oranları yüzde 45, faili ceza almamış davalar ise yüzde 55 oranında. Sonuç; kız çocuklarımız istismara uğruyor, istismarcılar ceza almıyor, yarıdan fazlasına ceza verilmemiş. Emin olun ki tacize uğrayıp mahkemeye gidemeyen kız çocuğu sayısı bunun en az 3 katıdır. Gidenlere de deniliyor ki: 'Mağdur değilsiniz'" diye konuştu.

"Unutulmaması gerekir ki cezasızlık cesaretlendirir" diyen Gezmiş, "Biz bu yüce Meclis'in çatısı altındaysak önce kız çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.