İstismar davası istinafa taşındı: Fail ‘somut delil yok’ dedi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 oğlan çocuğunun istismara maruz bırakılmasına ilişkin açılan davada, 84 yıl hapis cezası alan fail G.R.U. kararı istinafa taşındı. İstinaf başvurusunda, soruşturmada “eksik inceleme” yapıldığını ileri süren G.R.U. çocukları suçladı.

Başvuruda istismara dair “somut delil” olmadığı belirtilirken üç çocuğun yurttan ayrılmak için “G.R.U.’ya iftira attığı ve failin kendilerini darbetmesi nedeniyle husumet beslediği” ileri sürüldü. Aynı zamanda eziyet suçunun unsurlarının oluşmadığı iddia edilen istinaf başvurusunda failin çocuklara “şaka amaçlı ve yaramazlıklarından ötürü kızgınlıkla” vurduğu aktarıldı.

Başvuruda aynı zamanda “cinsel istismar suçunun işlenmesi sırasında mağdurların iradeleriyle hareket edebilme imkânlarının ortadan kaldırılmasının, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmayacağı” ileri sürüldü. Başvuruda fail G.R.U. hakkındaki hapis kararının kaldırılması ve beraatı istendi.

CEZADA ARTIRIM TALEBİ

İstismara maruz bırakılan çocukların avukatı Mehmet Sutay Seydioğulları da fail G.R.U. hakkında verilen hapis cezasını istinafa taşıdı. Fail G.R.U.’ya cezada indirime gidildiği belirtilen istinaf başvurusunda failin bazı suçlardan ise beraat ettirildiği anımsatıldı.

Başvuruda G.R.U. hakkında alt sınırdan verilen hapis cezasının tüm artırım sebeplerinin uygulanarak yeniden belirlenmesi istendi. Ayrıca, takdiri indirim hükmünün kaldırılmasının yanı sıra hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme uygulanmasına ilişkin kararların kaldırılmasını talep edildi.

Davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, fail G.R.U.’nun “çocuğun cinsel istismarı”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğa karşı cinsel taciz”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek” ve “eziyet” suçlarından cezalandırılması istemişti. Savcı, G.R.U.’nun alt sınır 109 yıl 3 ay, üst sınır ise 373 yıl 4 ay olmak üzere hapsini talep etmişti. 25 Eylül’de Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ise mahkeme fail G.R.U.’yu 84 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.